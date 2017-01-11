Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Myanmar'ın kuzeyindeki Kaçin eyaletindeki aktivist Khon Ja, eyalette hafta sonundan bu yana devam eden hava saldırıları ve şiddetli çatışmalar nedeniyle 3 bin kişinin sınır ötesine kaçtığını belirtti.

Khon, bölgede güvenlik güçleri ile Kaçin Bağımsızlık Ordusu (KIA) arasında yaşanan çatışmalardan kaçanların Çin sınırından geçtiğini kaydetti.

Myanmar ordusunun pazartesi günü Kaçin eyaletinde düzenlediği operasyonlarda silahlı etnik grubun dört karargahı ele geçirilmiş, 7 isyancı öldürülmüştü.

10 binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı

Myanmar hükümeti, geçen ay başında eyaletteki Mongkoe kasabasının ordu tarafından kontrol altına alındığını açıklamıştı. Hükümet açıklamasında, ordunun kasabaya helikopterler ve ağır silahlarla müdahalesinin ardından Kuzey İttifakı grubunun bölgeden çekildiği ifade edilmişti.

Myanmar yönetimi ile Kaçin isyancıları arasındaki 17 yıllık ateşkes, Haziran 2011'de başlayan çatışmalarla sona ermişti. Çatışmalar sonucu 10 binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Ülkedeki etnik gruplar, merkezi yönetime ve orduya karşı silahlı eylemler düzenliyor, daha fazla özerklik talebinde bulunuyor.