Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 7 gün önce güvenlik güçlerinin konvoyuna düzenlenen saldırıda 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken 7 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Faryab vilayetinin Kaysar ilçesinde 6 gün önce düzenlenen intihar saldırısında saldırganla birlikte 1 kişi öldü.

Ülkenin kuzeyindeki Baglan vilayetinde dört gün önce bir grup saldırganın madencilere ateş açması sonucu 13 işçi yaşamını yitirdi.

Taliban militanları iki gün önce Afganistan'ın güneyindeki Zabul vilayetinin Argandab ilçesinde düzenlediği saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Dün Helmand vilayetinde düzenlenirken bu intihar saldırısında 8 kişi öldü.

Dün akşam saatlerinde başkent Kabil'de gerçekleştirilen çifte saldırıda ise 45 kişi hayatını kaybederken 157 kişi de yaralandı.

Ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde dün akşam düzenlenen bombalı saldırıda ise aralarında Birleşik Arap Emirlikleri diplomatlarının da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti.

Bir hafta içinde düzenlenen 7 saldırının dördünü Taliban örgütü üstlenirken diğer saldırıları üstlenen olmadı.