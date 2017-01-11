Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, bugün Berlin'de Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF) Başkanı Frank-Jürgen Weise ile düzenlediği basın toplantısında, 2015 yılında 890 bin sığınmacının ülkeye geldiğini anımsattı.

"2016 yılında ise Almanya’ya 280 bin sığınmacı geldi." diyen Maiziere, bu sayının, geçen yılın ilk üç ayında ülkeye gelen yüksek sayıdaki sığınmacıları da içerdiğini belirtti.

Maiziere, geçen yılın mart ayında varılan AB-Türkiye mutabakatıyla Balkan güzergahının kapandığına işaret ederek, bunun Alman hükümetinin ve AB’nin aldığı önlemlerin başarılı olduğunu gösterdiğini ifade etti.

İltica talebinde bulunanların sayısı arttı

Geçen yıl Almanya'ya gelen sığınmacıların sayısının bir önceki yıla göre azalmasına rağmen iltica talebinde bulunanların sayısının arttığını belirten Maiziere, bunun ülkeye gelenlerin daha sonra iltica talebinde bulunmasından kaynaklandığını kaydetti.

Geçen yıl yaklaşık 55 bin kişinin gönüllü olarak ülkelerine döndüğünü ve yaklaşık 25 bin kişinin de sınır dışı edildiğine işaret eden Maiziere, gönüllü bir şekilde ülkelerine dönenlerin sayısının 2014’te 13 bin, 2015’te de 35 bin olduğunu hatırlattı.

En çok sığınmacı Suriye'den

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Almanya’ya sığınmacıların 89 binin Suriye’den geldiği, bu ülkeyi 48 binle Afganistan, 45 binle Irak, 13 binle İran ve 12 binle Eritre’nin takip ettiği belirtildi.