Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin İngiltere Başbakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Kıbrıs görüşmelerinde son aylarda kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyan garantör ülke İngiltere, adada tarafların gösterdiği "cesur liderliğin" önemini vurguladı.

Kıbrıs sorununun çözümünün sadece ada halkına değil, bölgeye de yarar sağlayacağını kaydeden İngiltere Başbakanlığı kaynakları, mevcut görüşmelere tam destek verdiklerini belirtti.

Taraflara "yapıcı ve esnek" olmaları tavsiyesinde bulunan Başbakanlık, böylece bir çözüme ulaşılabileceğini kaydetti. Kaynaklar, mevcut görüşmelerinin çözüm için önemli bir fırsat olduğunu ve İngiliz hükümetinin elinden gelen desteği vereceğinin altını çizdi.

May'in Türkiye ziyareti

İngiltere Başbakanı Theresa May'in bu ay sonunda planlanan Türkiye ziyareti konusunda ise Başbakanlık, Türkiye'nin güvenlik ve terörle mücadele gibi birçok konuda İngiltere'nin önemli bir ortağı olduğunu belirtti.