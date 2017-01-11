Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak hükümetinden terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Irak Hükümet Sözcüsü Saad el-Hadisi, meşru olmayan silahlı grupların Sincar'daki varlığına müsaade edilmeyeceğini söyledi.



Irak basınına konuşan Hadisi, "Sincar'ın güvenliğinin sağlanması için Irak ordusu ve Peşmergelerden oluşan ortak bir güç kurulacak. Kentin güvenliği ortak gücün sorumluluğunda olacak" dedi.



Hadisi, Türkiye ile Irak'ın üzerinde uzlaştığı ortak bildirinin hayata geçirilmesinin ilk somut adımın da "ortak gücün kurulması" olduğunu belirtti.