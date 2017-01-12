Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koltuğuna oturmak için 20 Ocak’ı bekleyen ABD Başkanı Donald Trump, seçildikten sonra ilk defa basının karşısına çıktı. Trump ilk toplantıda gazetecilere ağır sözler söyledi, tehdit etti. Donald Trump Rusya’nın elinde kendisi ile ilgili bazı video görüntüleri olduğuna dair haberler için “Bunlar son derece utanç verici ve hepsi yalan. Ben bana sunulan (CIA tarafından) raporu okudum biliyorum. Orada böyle şeyler yok” dedi. Kendisinin Rusya ile hiçbir anlaşmasının ya da ilişkisinin olmadığını söyleyen Trump, Rusya’nın ABD’ye siber saldırıları iddiası ile ilgili de “Amerika’ya diğer ülkelerden de Rusya’dan da saldırılar yapılıyor” diye konuştu.

Başkan Trump medya ile randevusunda, birçok basın kuruluşunun yalan ve yanlış haberler yaptığını iddia etti, sık sık gazetecileri azarladı. CNN muhabirinin soru sormak istemesi üzerine Trump, “Siz yalan haber yapıyorsunuz. Kabalaşma, sana soru hakkı vermeyeceğim” diyerek muhabir ile atıştı. Ayrıca Rusya’nın kendisi ile ilgili bazı videoları elinde tuttuğunu öne süren internet sitesi ile ilgili olarak da “Bu yalan haberlerinin karşılığını ödeyecekler” tepkisini gösterdi. BBC World’ün “Rusya iddiası doğru çıkarsa istifa eder misiniz?” sorusunu yarıda kesen Trump başkasına söz verdi. Terör örgütü DEAŞ’i Obama yönetiminin meydana getirdiğini ifade eden Trump, şirketleriyle ilgili olarak da “İki oğlum onları yönetecek ve benimle hiçbir konuyu müzakere etmeyecekler” dedi.