Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Carter, Washington merkezli Uluslararası Stratejik Etütler Merkezinin bu yıl ilkini verdiği Sam Nunn Ulusal Güvenlik Liderliği Ödülü'nü aldığı törende katılımcılara hitap etti.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele, ABD'nin Asya Pasifik bölgesinde Çin'e karşı denge politikası ve Amerikan savunma sanayisinin teknolojik gelişmelere uyum sağlaması gibi konulara değinen Carter, Rusya'nın Ukrayna, Gürcistan ve Suriye gibi ülkelerde ve siber alanda saldırgan bir tavır almasını kendisi gibi soğuk savaşı görmüş ve o dönemde Sovyetler Birliği ile çalışmış siyasetçi ve bürokratlar için "büyük bir değişim" olarak niteledi.

Carter, şöyle devam etti:

"Bugün maalesef Rusya'nın saldırganlığı ve provokasyonu yanlış tutkulardan ve hatalı bir hınçtan kaynaklanıyor. Rusya'nın Ukrayna ve Gürcistan'da saldırganlığını, devam eden Suriye trajedisinde faydasız rolünü, siber alandaki saldırılarını, silahlanmayı denetleme anlaşmaları ve diğer anlaşmaları ihlal ettiğini ve nükleer savaş tehditlerini görüyoruz. Bunlar, dünyanın 21'inci yüzyılda sorumlu bir devletten beklediği davranışlar değil.

RUSYA'YI DÜŞMAN OLARAK GÖRMÜYORUZ AMA...

Bırakın Rusya ile sıcak bir savaşı, ABD soğuk bir savaşın bile peşinde değil. Rusya'yı düşman olarak görmüyoruz ancak müttefiklerimizi ve uluslararası düzeni ve hepimize bırakacağı pozitif bir geleceği koruyoruz. Bu kolektif güvenliğin altını oyma girişimlerine karşı duracağız."

ABD'nin yarım asırdan fazla bir süredir Rusya'ya karşı güçlü ve dengeli bir strateji takip ettiğini kaydeden Carter, ülkesinin Sovyetler Birliği dağıldığından bu yana Avrupa'da caydırıcılığı stratejik öncelik yapmadığını ancak son zamanlarda caydırıcılığı stratejik öncelik olarak gördüklerini dile getirdi.

Bakan Carter, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını artırdığını ve bölgedeki müttefikleri Rus tehdidine karşı temin etmek için ayırdığı bütçeyi geçen yıl itibarıyla dört katına çıkardığını hatırlatarak, ülkesinin Avrupa'da çıkabilecek bir krize karşı daha hızlı yanıt verebilmek için bu adımları attığını sözlerine ekledi.