Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de yaptığı açıklamada, bakanlar kurulunun bugün, DEAŞ terör örgütüne karşı mücadelede Peşmergeleri eğitmek için Kuzey Irak’a gönderilen Alman askerlerin görev sürelerinin 31 Ocak 2018'e kadar uzatılmasına ilişkin tezkereyi kabul ettiğini söyledi.

Seibert, Kuzey Irak'a gönderilen Alman askerlerinin görev kapsamının ve Alman askerlerinin sayısının değişmeyeceğini belirterek, bölgeye gönderilecek Alman askerlerinin üst sınırının 150 olduğuna işaret etti.

2015'in başından beri Alman askerlerinin bu görevi yürüttüklerine vurgu yapan Seibert, bu iki yıl içinde DEAŞ’a karşı mücadelede Almanya’nın Iraklı güçleri eğitip teçhizat sağlanmasının etkili olunduğunun görüldüğünü aktardı.

Her iki tezkere Federal Meclise gönderilecek ve bu ay içinde oylanıp kabul edilmesi durumunda yürürlüğe girecek.