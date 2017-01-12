Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Eide, Cenevre'de pazartesi başlayan müzakerelerin planlandığı gibi gittiğini belirterek, uzun zamandır görüşülen bazı zor konuların çözüme kavuştuğunu, diğer konularda da çözüme yakın olduklarını söyledi.

Eide Cenevre'de yapılması gereken daha çok iş olduğuna dikkati çekerek, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in dışında da uzmanların aralıksız çalışmaya devam ettiğini aktardı.

Dün gece yarısına kadar çalıştıklarını bugün de geç saatlere kadar çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Eide, amaçlarının yarın garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'ye ilaveten Avrupa Birliği'nin (AB) de "özel gözlemci" statüsünde katılacağı uluslararası konferansa en iyi şekilde hazırlanmak olduğunu söyledi.

'Haritalar BM muhafazası altında'

Kıbrıs'taki tarafların kendi haritalarını bugün sunacaklarını, haritaların BM'nin muhafazası altında olacağını ve kamuoyu ile paylaşılmayacağını duyuran Eide, bazı medya organlarında yayınlanan haritaların gerçeği yansıtmadığını, haritayı sadece Kıbrıslı iki lider ve iki harita uzmanıyla kendisinin göreceğini belirtti.

'Konferansta harita konusu ele alınmayacak'

Eide, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın müzakere sürecine dahil olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine, şöyle konuştu:

"Şu gerçeği biliyorum ki onlar süreci çok yakından takip ediyor. Kendi aralarında, benimle, uzmanlarla ve benim Genel Sekreterim ile zaten telefon ile iletişim, doğrudan iletişim halindeler. Dolayısıyla yarın fiziksel olarak Cenevre'de olmasalar dahi onlar da kesinlikle sürecin içinde."

Yarın düzenlenecek konferansın BM gözetiminde yapılacağını aktaran Eide, açılışı Genel Sekreter Guterres'in yapacağını anımsattı. Eide, "Güvenlik ve garantiler" temel başlığının görüşüleceği konferansta, harita konusunun ele alınmayacağını vurguladı.

Kıbrıs müzakereleri, "ekonomi , Avrupa Birliği , mülkiyet , yönetim-güç paylaşımı , toprak ile güvenlik ve garantiler " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor.