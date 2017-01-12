Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato, yasal bağlayıcılığı olmayan bir bütçe kanunu tasarısını onaylayarak ABD'de "Obamacare" adıyla bilinen sağlık reformunun iptalini mümkün kılacak bürokratik yolun önünü açtı.

ABD Senatosundaki görüşmelerden sonra oylamaya sunulan bütçe kanunu tasarısı 48'e 51 oyla kabul edildi. Böylece Demokrat Partili ABD Başkanı Barack Obama'nın ismiyle anılan "Obamacare" sağlık reformunun iptalini sağlayacak ve şubat ayında oylamaya sunulabilecek yasa tasarısının önünü açan ilk adım atılmış oldu.

Oylama öncesinde Senatoda yaşanan tartışmalarda Demokrat Parti temsilcisi senatörler, sağlık reformunun iptalinin önünü açan tasarıyı eleştirerek reformun çok hızlı bir şekilde kaldırılmasının kaosa sebep olacağını ve şu an bu reform paketinin bir alternatifi bulunmadığını savundu.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Partili Senatör Chuck Schumer, Cumhuriyetçilerin Obamacare sağlık reformunun kaldırılmasıyla oluşması muhtemel kaosun sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiğini belirttti. Schumer, "Cumhuriyetçiler mevcut sağlık sistemini kaosla değiştirmek yerine biz Demokratlarla çalışarak sunulan sağlık hizmetlerini iyileştirebilirler." dedi.

Temsilciler Meclisinin tasarıyı cuma günü oylamaya sunması bekleniyor. ABD basını, aralarında Cumhuriyetçilerin de olduğu bazı üyelerin alternatif bir plan olmadan Obamacare'in iptal edilmesine karşı olduğunu yazdı.

ABD başkanı seçilen Donald Trump ise Obamacare'in kaldırılır kaldırılmaz yerine yeni bir yasa getirilmesi gerektiğini belirtti. Obamacare yerine düşündüğü reform paketi hakkında şu ana kadar bilgi vermeyen Trump'ın, bu konu hakkındaki ayrıntıları Sağlık Bakanı adayı Tim Price'ın ABD Senatosu tarafından onaylanmasından sonra açıklaması bekleniyor.