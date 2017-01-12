Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Başbakan Yardımcısı Olga Golodets, ülkede çalışan düşük vasıflı göçmenlerin, Rusya’nın kalkınmasını olumsuz etkilediğini söyledi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Gaidar Forumu’nda konuşan Golodets, ülkede çalışan yaklaşık 7 milyon göçmenin büyük oranda düşük vasıflı olduğunu kaydetti.

Göçmenlerin, Rusya için önemli bir masraf yaşattığını anlatan Golodets, ayrıca göçmenlerin düşük vasıflı olması nedeniyle Rusya’nın kalkınmasının da olumsuz yönde etkilendiğini ileri sürdü.

Golodets, ülkedeki şirketlerin gelişiminin de düşük vasıflı göçmenler nedeniyle sekteye uğradığını belirterek, “Düşük verim ve iş gücü politikalarının karşısına set çekmemiz gerekiyor.” dedi.

Rusya’da yaklaşık 5 milyon kişinin ise asgari ücretin altında çalıştığına işaret eden Golodets, şu ifadeleri kullandı:

“Çok ciddi bir sorunumuz var. Bu sorun, Rusya’daki asgari ücretin seviyesi ve asgari ücret alan çok fazla insan var. Ayrıca, maalesef, asgari ücretin de altında çalışan birçok vatandaşımız bulunuyor. Bu problem, hükümetimizin önceliklerinden birisi olmalı.”

Rusya’da asgari ücret, Temmuz 2016 itibarıyla 7 bin 500 ruble seviyesinde bulunurken, ülkede reel gelirler ise 2014 yılından bu yana düşüş kaydediyor.