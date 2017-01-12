Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Haseke iline bağlı Amude ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'nın alıkoyduğu Suriye-Kürdistan Demokrat Partisi (S-KDP) üyesi aktivist Dijvar Tevfik, yaşadıklarını Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde AA muhabirine anlattı.

Haseke'ye bağlı Amude ilçesinde genç bir aktivist ve aynı zamanda S-KDP üyesi olarak tanındığını söyleyen Tevfik, PYD'nin baskıcı ve tekçi zihniyetine karşı sokaklarda birçok defa eylem düzenledikten sonra örgütün silahlı kanadının hedefi haline geldiğini ifade etti.

PYD karşıtı bir eylemi organize ettiği için evinin militanlar tarafından basıldığını aktaran Tevfik, alıkonulmasını şu sözlerle anlattı:

"PYD'nin silahlı milisleri, 16 Ağustos 2016'te akşama doğru Amude'deki evimi bastı. Ellerimi ve gözlerimi bağlayıp araca bindirdiler. Evi basan milisler sadece yarım saat için ifade vereceğimi söyleyip serbest bırakılacağımı aileme ilettiler. Amude'deki asayiş binasına götürüldüm. Aradan kısa bir süre sonra S-KDP'li 14 arkadaşımı daha getirdiler. Dört gün boyunca 14 kişiyle birlikte 10 metrekarelik bir odada kaldık. O küçücük yerde tuvalet de açıktı ve çok kötü şartlarda kalıyorduk."

Asayiş binasında geçen dört günün ardından herhangi bir açıklama yapılmadan Amude-Kamışlı arasındaki Çirkene Hapishanesi'ne gönderildiklerini kaydeden Tevfik, PYD tarafından yakalanan terör örgütü DEAŞ militanlarıyla bir süre aynı koğuşta kaldıklarını dile getirdi.

Tevfik, DEAŞ militanları ile aynı koğuşta tutulmaları konusunda, "PYD'liler, bizim DEAŞ'tan bir farkımızın olmadığını, bu yüzden aynı yerde tutulacağımızı söylediler." dedi.

"Çok ağır psikolojik işkenceye maruz kaldım"

Çirkene Hapishanesi'nde de 96 gün alıkonulduğunu söyleyen ve bu sürede hiçbir şekilde ailesiyle görüşmesine izin verilmediğini, dış dünyayla irtibat kuramadığını belirten Tevfik, "Ailem, benim nerede olduğumu, başıma ne geldiğini bilmiyordu. Hapishaneden çıkıncaya kadar ailemle görüşemedim. Çok ağır psikolojik işkenceye maruz kaldım." dedi.

PYD'nin daha önce buğday ve tahıl ambarı olarak kullanılan depoyu hapishaneye dönüştürdüğünü ifade eden Tevfik, hiçbir şekilde cezaevi koşullarına uygun olmayan bu insanlık dışı zindanda büyük eziyet gördüğünü anlattı. Suriyeli genç, burada yaşadıkları hakkında şunları söyledi:

"Hapishanede kaldığımız süre zarfında içecek temiz su bulamadık. Bu yüzden tüm arkadaşlarımızın vücudunda yaralar çıkmaya başladı. İstisnasız hepimizin gözünde iltihaplanma oldu. Yaralarımız ağırlaşmaya başladı. Temiz bir ortamda kalmadığımız için her türlü hastalığa açık, korumasız bir şekilde bekliyorduk. Sembolik olarak iki defa doktora götürüldüm ancak herhangi bir tedavi yapılmadı."

PYD'lilerin kendisini alıkoymasıyla ilgili 100'üncü gün açıklama yaptıklarını dile getiren Tevfik, "Rojava'daki (Suriye'nin kuzeyi) gençleri Peşmerge saflarına katılmak için Irak Kürdistan Bölgesi'ne gönderdiğimi iddia ettiler." dedi.

S-KDP üyesi genç aktivist, "Bana yöneltilen tüm ithamları reddederek mahkemelerinin düzmece olduğunu ve hiçbir yasal statülerinin olmadığını söyledim." diye konuştu.

Amude'de 100 günlük alıkonulma sürecinden sonra serbest bırakıldığını belirten Tevfik, ancak yeni yılda zorunlu askerlik için PYD saflarına katılması gerektiği yönünde uyarı yapıldığını, bunun üzerine kaçıp Erbil kentine geldiğini sözlerine ekledi.