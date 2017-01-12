İran ve 5+1 ülkelerinin imzaladığı nükleer anlaşmadan sonra İran Hava Yolları'nın (İran Air) Fransa merkezli uçak üreticisi Airbus firmasıyla yaptığı anlaşma uyarınca teslim edilen A321 tipi ilk yolcu uçağı, başkent Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'na indi.
119 yolcu kapasiteli uçak, ilgiyle karşılandı
Nükleer anlaşmanın geçen yılın ocak ayında yürürlüğe girmesinin ardından Airbus ile İran Air yetkilileri arasında 10 milyar dolar değerinde 100 uçak alımına ilişkin nihai anlaşma Aralık ayında Tahran'da imzalanmıştı.