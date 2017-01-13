Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın elinde bulunduğu ileri sürülen kasetle Trump’ın bir anlamda tehdit edildiği ileri sürüldü. Bu aşamada, Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain’den ilginç bir açıklama geldi. McCain, Rusya’nın Trump’la ilgili “hassas bilgilere” sahip olduğunu gösteren bir dosyayı geçen yılın sonunda Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) kendisinin verdiğini açıkladı. McCain, dosyayı FBI’ya iletmenin en doğru şey olduğunu düşündüğünü ifade etti. Bu arada, ortalığı karıştıran bu olayla ilgili ilk raporun eski bir İngiliz ajanı tarafından hazırlandığı ortaya çıktı. Wall Street Journal gazetesi, bu kişinin 52 yaşındaki Christopher Steele adlı eski MI6 ajanı (İngiliz dış istihbarat örgütü) olduğunu yazdı. Forbes dergisi de, Steele’in 1990’daki Moskova görevi sırasında Trump’la ilgili bilgileri oluşturduğunu ifade etti.