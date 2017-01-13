Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrik Steiger, ülkesine ait savaş uçaklarının terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik saldırılarının 2016'da bir önceki yıla oranla yaklaşık iki misli arttığını bildirdi.

Fransız sözcü, haftalık basın toplantısında, savaş uçaklarının DEAŞ hedeflerine yaptığı saldırılarla ilgili bilgi verdi.

Steiger, "Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Charles de Gaulle Uçak Gemisinden havalanan uçaklarımız, DEAŞ hedeflerine 684 kez saldırı düzenledi. Savaş uçaklarımız, DEAŞ hedeflerine 2015'te 362 kez saldırı düzenlemişti. Bu da yaklaşık yüzde 90 civarında bir artışa tekabül ediyor." dedi.

Fransız sözcü, hava saldırıları sayısındaki artışın Cumhurbaşkanı François Hollande'ın DEAŞ ile mücadeledeki kararlılığını ve Irak ordusuna karadaki mücadelesinde verilen desteği de gösterdiğini ifade etti.

Fransız savaş uçaklarının, koalisyon güçlerinin DEAŞ'a yönelik düzenlediği hava saldırıları içindeki payının yüzde 5 olduğunu hatırlatan Fransız sözcü, keşif, takip ve bombardıman uçakları ile birlikte Fransız uçaklarının DEAŞ yönelik 2 bin 900 uçuş gerçekleştirdiğini kaydetti.