Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Cenevre Ofisi'nde yapılan Kıbrıs Konferansı'na verilen arada düzenlediği basın toplantısında, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'e cesaret ve azimlerinden dolayı teşekkür etti.

İki liderin son 20 aydır birleşik bir Kıbrıs azmiyle müzakerelere devam ettiğini vurgulayan Guterres, uluslararası konferansta garantör ülkelerin de ilk kez Kıbrıslı liderlerle aynı masada bir araya geldiğini söyledi.

Guterres, "Bu sabah son derece yapıcı bir oturum gerçekleştirdik, arkasından da öğle arasında açık bir tartışma ortamı bulduk." dedi.

Konferansın ana gündem maddesi ve müzakerelerin 6 temel başlığından biri olan "güvenlik ve garantiler " konusunda gerek Kıbrıs Türk tarafı gerekse Rum kesiminin güvenlik endişeleri olduğunu belirten Guterres, "Şu açık ki daha katedilecek çok yol, yapılacak çok iş var." diye konuştu.

Soru üzerine Guterres, Kıbrıs'ta bir anlaşmaya varılacaksa, buna her iki toplumun yapılacak referandum sonucuna göre karar vereceğini ifade etti.

Guterres, şunları kaydetti:

"Şunu açıkça söyleyeyim ki BM olarak bizim rolümüz, tarafların gerekli anlaşmaya ulaşması için destek vermektir. Buradaki amacımız, gerekli sonuçları almaktır. Bu sonuca ulaşmak için gerekli zaman dilimi içinde ciddi bir çalışma gerçekleştirmek istiyoruz. Birçok sorunda felaketlerle karşılaşıyoruz. Umut için bir sembole o kadar ihtiyacımız var ki. Çok güçlü bir şekilde 2017 başında Kıbrıs'ın umut için bir sembol olabileceğine inanıyorum."

Konferansa Guterres, Akıncı ve Anastasiadis'in yanı sıra garantör ülkeler adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katılıyor. "Özel gözlemci" sıfatıyla konferansta yer alan Avrupa Birliğini ise AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini temsil ediyor.