Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin ve Rusya, ABD ve Güney Kore'nin bölgede konuşlandırmayı planladıkları Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunmasına (THAAD) karşı önleyici tedbirler alma konusunda anlaştı.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığından Kong Şüenyou ve Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Igor Morgulov Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Çinli ve Rus yetkililer, Moskova'da yapılan Kuzey Asya'da Güvenlik İstişaresi 6. Toplantısında THAAD füze sisteminin Kore yarımadasına kurulmasına karşı birlikte hareket etme konusunda anlaştı. Bu tedbirlerin, Çin ile Rusya'nın güvenlik çıkarlarını ve bölgede stratejik dengeyi korumayı amaçladığı ifade edildi.

Çin ve Rusya'nın, Washington ve Seul yönetimlerinin, Güney Kore'ye THAAD füze sistemi kurmasına şiddetle karşı çıktıkları ve bu gelişmeden ciddi endişe duydukları belirtildi.

Taraflar, ABD ve Güney Kore'ye, Çin ve Rusya'nın güvenlik kaygılarını dikkate almaları ve THAAD'ın yarımadaya konuşlandırılmasını durdurmaları yönünde çağrıda bulundu.

Çinli ve Rus yetkililer, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması meselesinin, diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduklarını yineledi.