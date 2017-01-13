Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC'nin haberine göre, yeni sahiplerinin tamire gönderdiği dikey piyanonun içinde incelikle gizlenmiş çok sayıda altın bulundu.

Bölge merkezi Shrewsbury'dte altınların define olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ve mirasçısının olup olmadığına dair soruşturma açıldı.

Yapılan araştırmada piyanonun "Broadwood & Sons of London" tarafından üretildiği ve 1906'da Essex bölgesindeki bir müzik mağazasına satıldığı ortaya çıktı.

1983 yılına kadar piyanoyla ilgili herhangi bir ize rastlayamayan araştırmacılar, o tarihte piyanoyu satın alan ailenin daha sonra Shropshire'a taşındığını belirledi.

British Museum'da görevli Peter Reavill, hayatında ilk kez böyle bir şey gördüğünü ve altınların kendisini çok şaşırttığını dile getirdi. Müzeden uzman Ian Richardson da altınların yaklaşık 100 yıldır piyanonun içinde saklandığını söyledi. Richardson, altınları gizleyen kişinin bunu kimseye söylemeden hayatını kaybetmiş olabileceğini de işaret etti.

Soruşturmanın mart ayında devam edeceği öğrenildi. Soruşturma sonuçlanana kadar altınların miktarı konusunda açıklama yapılmayacak.

Ülkedeki define yasasına göre, bulunanların define sayılabilmesi için en az 300 yıllık, büyük ölçüde altın veya gümüşten yapılmış, sahibi veya mirasçısının bilinmiyor olması gerekiyor.