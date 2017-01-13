Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye Kürt Ulusal Meclisi'ne (ENKS) bağlı partilerden Müstakbel Hareketi Partisi'nin sözcüsü Ciyan Ömer, "PYD, federasyon konusunda hiç kimsenin görüşünü almıyor. Bence federasyonu dikte eden unsur PKK. Burada bir PKK gündemi söz konusu." dedi.

Ömer, terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde kontrolünde bulunan bölgelerdeki muhaliflere yönelik hak ihlalleri ve baskıları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ciyan Ömer, "PYD'nin kontrolündeki bölgelerde yapmadığı bir ihlal kalmadı. Suriye'de rejim döneminde bile muhalif Kürt liderler sınır dışı edilmedi. Sadece PYD zamanında muhalif liderler kaçırıldı. Sonra Irak'ın Erbil kentine zorla gönderildi." dedi.

ENKS Başkanı İbrahim Bıro'nun geçen yıl PYD/PKK tarafından kaçırıldığını hatırlatan Ömer, örgütün bölge halkından haraç aldığını ve muhalifleri tehcir ettiğini belirtti.

Ömer, PYD/PKK'nın kendisine muhalif olanlara karşı her türlü baskıyı yaptığını ve ENKS'nin düzenlediği gösterileri bastırdığını ifade ederek, örgütün bazen kendi üyelerinin düzenlediği Türkiye karşıtı gösterileri de halka mal etmeye çalıştığını dile getirdi.

"PYD'nin kontrolündeki bölgelerde halka ve muhaliflere baskıları, insanlara Esed rejimini bile aratıyor." ifadesini kullanan Ömer, örgütün ihlalleriyle ilgili ABD'li yetkililerle konuştuklarını, ancak "PYD ile irtibatımız yok" yanıtını aldıklarını söyledi.

Ömer, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) örgüte desteğine değinerek, "Özgür Suriye Ordusu hem rejim hem DEAŞ ile savaşıyor ama Amerika onlarla işbirliği yapmıyor. John Kerry ve Joe Biden dahil ABD'li yetkililer bize ve basına PYD ile siyasi ilişkileri olmadığını söylese de Amerika, Pentagon aracılığıyla örgütle işbirliğini sürdürüyor." diye konuştu.

"PYD'nin hedeflediği federasyon demokrasi anlayışından yoksun"

Örgütün ülkenin kuzeyinde kurmayı hedeflediği federasyonun bozuk bir anlayışa dayandığını belirten Ömer, "Rümeylan'da yaptıkları toplantıda federasyonun alt yapısını hazırlamak için çıkardıkları 'sosyal sözleşme' belgesi, demokrasi anlayışından yoksun." dedi.

Suriye'de federasyonu dikte eden unsurun PKK olduğunu vurgulayan Müstakbel Hareketi Partisi Sözcüsü Ömer, şunları söyledi:

"Biz ENKS olarak, federasyon ilan edilecekse önce referandumla halkın görüşünün alınması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca istikrar ortamında seçilmiş bir hükümet olmalı. PYD, federasyon konusunda hiç kimsenin görüşünü almıyor. Bence federasyonu dikte eden unsur PKK. Burada bir PKK gündemi söz konusu. PYD'nin hedeflediği federasyon sistemi hem Kürt halkının hem ülkenin zararına olacak bir şeydir."

PYD/PKK'nın Avrupa'daki faaliyetleri

PYD/PKK'nın Avrupa'da sol partileri arkasına alarak faaliyet gösterdiğini hatırlatan Ömer, PYD'nin Avrupa'daki ofislerinde yer alan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posterleri ve örgüt flamalarının PKK'ya bağlılıklarını gözler önüne serdiğini kaydetti.

Ciyan Ömer, "Avrupa'nın bu ofislerin faaliyet göstermesine izin vermesi bir nevi siyasi iki yüzlülüktür. PYD, Avrupa'da dengeleri kullanarak faaliyet gösteriyor." ifadelerini kullandı.