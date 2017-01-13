Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 25. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi.

Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin 14 Ocak 1992'de kurulduğunu hatırlatarak, bu önemli gün dolayısıyla Erdoğan'ı ve kardeş Türk halkını en samimi duygularıyla kutladığını belirtti.

Kardeş Türkiye'nin, bağımsız Azerbaycan'ın tarihinde diplomatik ilişki kurduğu ilk devlet olduğunu bildiren Aliyev, iki halk ve ülke arasındaki ilişkilerin derin tarihi köklere dayandığını vurguladı.

"Bir millet, iki devlet" ilkesinin dünyada bir benzeri daha bulunmayan Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin tüm alanlarını kapsadığını kaydeden Aliyev, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dostluk ve kardeşlik üzerine kurulu ilişkilerimiz bugün çabalarımızla stratejik ortaklık düzeyine yükselmiştir. Azerbaycan-Türkiye ortaklığı, halklarımızın refahına, ülkelerimizin kalkınmasına, bölgede huzur ve istikrarın tesisine hizmet ediyor. Türkiye-Azerbaycan birlik ve dayanışmasının bundan sonra da güçleneceğine ve genişleneceğine eminim."