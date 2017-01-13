Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Komisyondan yapılan açıklamada, Suriye ve Halep'teki son durumun 13 Aralık'ta Parlamentoda yapılan bir oturumla ele alındığı hatırlatıldı. Komisyonun bir konunun Parlamentoda tartışılmasına karar vermeden önce bunun yakın zamanda parlamentoda görüşülüp görüşülmediğini dikkate aldığı vurgulanan açıklamada, "Bu konunun tartışılmamasına karar verildi" ifadesi kullanıldı.

Dilekçe komisyonunun kararı verirken, Suriye'deki mevcut durumu da dikkate aldığı bildirilen açıklamada, "Hükümet de bu imza kampanyasına verdiği yanıtta, Suriye'deki mevcut koşullar dikkate alındığında havadan yardımın büyük risk teşkil edeceği kanısına varmıştır." açıklamasında bulunuldu.

Açıklamada, Suriye rejiminin Rusya destekli kapsamlı bir hava savunma sistemi bulunduğu ve Suriye hava sahasının başka ülkeler tarafından izinsiz kullanımı durumunda müdahale edildiği vurgulandı.

İngiliz Hükümetinden yapılan açıklamada ise "Halep'te yaşanan trajediden Suriye rejimi, Rusya ve İran sorumludur. Uluslararası ortaklarımızla ve Birleşmiş Milletler ile Suriye halkına yardım etmek için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.