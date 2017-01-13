Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ming Hanedanlığı döneminde inşa edilen Yasak Şehir'de hükümdarların güvenliğini sağlamak için birçok güvenlik önlemi bulunuyor.

İmparatorluk döneminden kalan en görkemli yapılardan biri kabul edilen ''Yasak Şehir'', ülkedeki saraylar arasında en bilineni ve dünyaca üne kavuşmuş nadide eserlerden biri olarak kabul ediliyor. Yasak Şehir, Çin tarihi ve kültürüne ait bir milyonu aşkın esere ev sahipliği yapıyor.

Uzmanlar, yapımına 1406 yılında başlanan Yasak Saray'ın yüz binlerce işçi tarafından 14 yılda tamamlandığını kaydediyor. 720 bin metrekarelik bir alanı kaplayan devasa saray, 1925'ten bu yana müze olarak hizmet veriyor.

Yasak Şehir’deki üst düzey güvenlik önlemleri

Çin’de yaklaşık 600 yıl boyunca, 24 hükümdara ev sahipliği yapan saraya Çince "Yasak Şehir" deniliyor. Saray’ın “Yasak” olarak tanımlanması, dönemin hükümdarlarını korumak için alınan üst düzey güvenlik önlemlerinden kaynaklanıyor.

Güvenlik önlemleri, dünyanın en büyük 6 sarayından biri olan Yasak Şehir'in etrafındaki su kanallarıyla başlıyor. Hükümdarın güvenliğini sağlamak için inşa edilen bu kanallar, Yasak Şehir'in etrafını kuşatıyor. Su kanallarının genişliği 30 metre ile 50 metre arasında değişiyor. Yasak Şehir’in giriş ve çıkış kapıları dışında kara ile bağlantısı da bu şekilde kesilmiş durumda.

Diğer bir güvenlik önlemi ise Yasak Şehir’in tabanını kaplayan 1,5 metre uzunluğundaki bloklar. Bu taş bloklar, birkaç metre yerin altına da doldurulmuş durumda. Bu şekilde düşmanların toprağın altından kazarak Yasak Şehir’e girmesi engellenmiş.

Yasak Şehir’de güvenlik önlemi olarak hükümdarın hamamı olarak tanımlanan alan dışında hiçbir yerde ağaç bulunmuyor. Böylece gece vakti düşmanların, ağaçlar arasında gizlenerek Yasak Şehir’e sızması önlenmiş.

Yasak Şehir'de hükümdarların, her gün farklı bir odada dinlenmeye çekilmesi sağlanmış. Hükümdarın hangi gün hangi odada uyuduğunu ise yakın korumaları dışında kimse bilmiyormuş. Yaklaşık 600 yıl boyunca hiçbir hükümdarın suikast ve saldırı ile Yasar Şehir’de hayatını kaybetmemiş olması, antik sarayın inşa edilme amacını başarıyla yerine getirdiğini gösteriyor.

Yasak Şehir'deki binalarda en çok ejderha figürü göze çarpıyor

Yasak Şehir'de hakim figürlerin başında Çin'in simgelerinden olan efsanevi ejderha figürü geliyor. Güç ve statünün simgesi olan ejderha figürünün dev saraydaki sayısı, net olarak ifade edilemiyor: Zira sarayda su kanallarından, saçaklara, mermer süslerden çatılara kadar her ayrıntıda ejderha figürü işlemeleri ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Yasak Şehir’deki binaların çatılarında farklı sayılarda hayvan figürleri bulunuyor. Hükümdar, kraliçe ve devlet erkanının rütbesi kaldığı binanın çatılarında bulunan figürlerinin sayısına göre anlaşılıyor.

Hükümdarın kendi kaldığı binanın çatısında 10 hayvan figürü bulunuyor. Sarayın diğer binalarında bu sayı, devlet erkanının rütbesine göre, daha da azalıyor. Hayvan figürleri arasında, ejderha, aslan figürleri ağırlığını korurken, dünyada bulunmadığı belirtilen mitolojik hayvan figürleri de dikkati çekiyor.

Bir milyonu aşkın tarihi eser, 16 milyon ziyaretçi

Yazılı kayıtlarda Saray'ın yapımında yaklaşık bir milyon işçinin çalıştığı ve kullanılan malzemelerin tüm Çin coğrafyasından getirildiği yer alıyor. Söz konusu kayıtlar, ahşap malzemenin dışında tonlarca ağırlıktaki taş blokların buz kızaklarıyla ülkenin diğer bölgelerinden getirildiği anlatılıyor.

Yasak Şehir'de Çin tarihi ve kültürüne ait bir milyonu aşkın tarihi eser bulunuyor. Bu eserler, Çin'deki tüm tarihi eserlerin altıda birini oluşturuyor.Tarihleri boyunca görkemli yapılar inşa eden Çinlilerin kültürel miraslarının başında gelen Yasak Şehir'e yılda 10 milyondan fazla ziyaretçi geliyor. Yasak Şehir’i geçen yıl 16 milyon turist ziyaret etti.

İmparatorların duvarların ardında ülkeyi yönettiği yer olan sarayda doğu, batı kuzey ve güney olmak üzere 4 ana kapı bulunuyor. Bununla birlikte dev duvarların köşelerinde gözetleme kuleleri yer alıyor. Bu kuleler sayesinde sarayın etrafı sürekli izlenebiliyor.

Pekin'in merkezindeki Tiananmen Meydanı'ndan başlayan, ahşap işçiliği ve görkemli duruşuyla yerli ve yabancı turistlerin dört mevsim ziyaret ettiği saray, 1987 yılında Dünya Mirasları Listesi'ndeki yerini aldı. Kompleksin, UNESCO tarafından günümüze ulaşan en geniş ahşap yapılardan biri olarak da tescillendi.

Yasak Şehir'in birçok bölümü, ziyaretçilere kapalı ve ancak dışarıdan izlenebiliyor. Zira görkemli salon ve odaların büyük bir kısmı, içindeki tarihi eserlerin korunması için sadece çok özel ziyaretçilere gösteriliyor.

Başkent Pekin'in ulaşım merkezi Yasak Şehir

Yasak Şehir'in dikkati çeken bir yanı da başkent Pekin'deki metro ulaşımının merkezinde olması. Pekin'deki metro hatlarının güzergahına harita üzerinden bakıldığında, Yasak Şehir'i merkez alan bir örümcek ağı fark ediliyor. Kentteki 10'dan fazla metro hattı, örümcek ağı şeklindeki güzergahlarıyla Yasak Şehir'in etrafını kuşatıyor.