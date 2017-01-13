Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle istifa etmesi halinde erken seçime gidileceğini belirtti.

Netanyahu'nun polis tarafından iki kez sorgulanmasına neden olan yolsuzluk soruşturması ülkede erken seçim tartışmasını da beraberinde getirdi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanı Deri, Netanyahu'nun istifa etmeyi seçmesi ya da buna mecbur kalması halinde yeni hükümet kurma girişiminde bulunmanın bir anlamı olmayacağını söyledi.

Gazetenin haberine göre Deri, yakın çevresindeki kurmaylarıyla yaptığı istişarede Netanyahu'nun istifa etmesi durumunda ülkenin erken seçime gideceğini ifade etti.

Bölgesel İşbirliği Bakanı Tzachi Hanegbi ise Netanyahu'ya, geçmişteki başbakanlardan Ehud Olmert'e yapıldığı gibi yolsuzluk iddialarından dolayı istifa etmesi için baskı yapılmayacağını dile getirdi.

İsrail medyasındaki haberlere göre, anamuhalefetteki Siyonist Kamp'ın lideri İzak Herzog da Maliye Bakanı ve Kulanu (Hepimiz) Partisi lideri Moşe Kahlon ile Netanyahu'nun istifa etmesi durumunda yeni koalisyon kurma çalışmalarını değerlendirdi.