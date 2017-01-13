Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki başkent Şam'ın Barada Vadisi ve Doğu Guta bölgesi ile Halep'in batı kırsalı ve İdlib'de, Beşşar Esed rejimi ve destekçisi terörist gruplar aleyhine gösteriler düzenlendi.

İdlib'in Maaret en-Numan ilçesinde cuma namazından sonra meydanda toplanan yaklaşık 200 sivil, "Devrim bizi birleştiriyor", "Ey Dünya, ateşkesi zalimler bozuyor" yazılı dövizler taşıyarak rejim karşıtı sloganlar attı.

İdlibli sivillerden AA'ya teşekkür

Gösteri sırasında bir sivilin taşıdığı "Suriye halkı, Suriye'deki olayları tarafsız şekilde aktaran Anadolu Ajansına teşekkür eder" yazılı pankart dikkati çekti.

AA muhabirine konuşan Ebu Sabri adlı Suriyeli, "Olayların başından bu yana Anadolu Ajansının haberlerini takip ediyoruz. AA, Suriye'de çok güçlü, haberleri de sağlam. Bu yüzden bu pankartla Suriye halkı olarak teşekkür etmek istedik." dedi.