Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​AFP muhabiri François Becker, patlama sesinin, şehrin tümünde duyulduğunu bildirdi.

Becker'in polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, askeri bir uçağın ses duvarını aşmasından ötürü sonik patlama yaşandı.

Uçakların ses hızını aştığı anda oluşturduğu patlama sesi sonik patlama olarak adlandırılıyor.

15 TEMMUZ'DA YAŞANMIŞTI

15 Temmuz darbe girişimi akşamı Ankara ve İstanbul semalarında alçaktan uçan F-16 jetlerinin çıkardığı sonik patlama sesleri; bomba sesi olarak algılanmış, halk arasında büyük paniğe neden olmuştu.