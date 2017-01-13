Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulunan Yeni Zelanda Başbakanı Bill English ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Başbakanlık'ta düzenlenen ortak basın toplantısında May, Brexit sürecini resmen başlatacak Lizbon Antlaşması'nın 50. maddesini mart ayı sonundan önce işleteceklerini hatırlatarak, "Gelecek hafta ise müzakerelerdeki amaçlarımızı açıklayacağım." dedi.

Suriye konusunun görüşmede ele alındığını belirten May, şöyle konuştu:

"TÜRKİYE VE RUSYA NÜFUZUNU KULLANMALI"

"Suriye'de geçen ay varılan kırılgan ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Astana'da bu ay yapılacak görüşmelerde uygun koşulları oluşturmak için Rusya ve Türkiye'nin ateşkese bağlı kalınması için nüfuzlarını kullanmaları önemli. Müzakerelere geri dönülmesi için ortaya konulan çabaları destekliyoruz. Çünkü, bu korkunç savaşa son vermenin tek yolu, gerçek ve kapsayıcı siyasi bir çözüme geçiş süreci sağlamaktır."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ateşkese uyulması halinde Kazakistan'ın başkenti Astana'daki görüşmelerin 23 Ocak'ta başlayacağını duyurmuştu.