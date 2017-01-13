Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda polisi, Haarlem kentinde ilginç bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Çevredeki binaların çatısında kar varken, bir binanın çatısında kar olmaması polisin dikkatini çekti. Hint kenevirinin sıcak havaya ve ışığa ihtiyaç duyduğunu bilen tecrübeli polisler eve baskın düzenledi. Tahminlerinde yanılmayan polisler evde illegal şekilde Hint keneviri yetiştirildiğini gördüler. Hollanda polisi daha sonra bu evin fotoğrafını bir paylaşım sitesinde yayınlayarak yanına şu notu düştü: “Eğer komşunuzun çatısında kar yoksa ve komşunuzun Hint keneviri yetiştirdiğini düşünüyorsanız, bize anonim ihbarda bulunun.”

Polisin bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı bulurken, “Ya çatı katında sauna varsa?”, “Benim komşumun çatısında da kar yok ama buraya zaten kar yağmadı” gibi esprili yorumlar yapıldı.

Yoğun ışıkta büyüyen kenevir bitkisini yetiştirmek için çok sayıda ışık kaynağı gerekiyor. Bu ışık kaynaklarının oluşturduğu ısının çatıdaki karları erittiği tahmin ediliyor.