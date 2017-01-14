Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak ordusunda görevli Albay Abdulmelik Hüseyin el-Meşhedani, AA muhabirine, "ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, Musul'un kuzeyindeki El Arab semtinde yer alan üç evi 5'er defa hedef aldı." dedi.

Hava saldırısı sonucu aralarında 4 çocuğun da olduğu toplamda 12 sivilin hayatını kaybettiğini dile getiren Meşhedani, 18 kişinin yaralandığını, evlerin yıkıldığını, 8 aracın da zarar gördüğünü söyledi.

Meşhedani, yaralıların El Kundi bölgesindeki askeri üsse sevk edildiğini aktardı.

Uluslararası koalisyon güçlerinden henüz bir açıklama yapılmadı.