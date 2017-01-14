Çin’de bir çiftlik sahibi, yem saati gelen kümes hayvanlarını çağırıyor. Yemek zamanının geldiğini anlayan kazlar, sesin geldiği yöne doğru koşarken tavuklar ise adeta uçuyor. Tavuklardan bazıları, o sırada kayıtta olan adama çarparken, bu anlar ise ilginç görüntüler oluşturuyor.
Tavuklar uçabilir mi ?
14.01.2017 - 23:05 | Son Güncelleme: 14.01.2017 - 23:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin’deki bu tavuklar uçuyor.
Etiketler : tavuk,uçan tavuk,çin,
437942 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/437942.aspx
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