Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de bir çiftlik sahibi, yem saati gelen kümes hayvanlarını çağırıyor. Yemek zamanının geldiğini anlayan kazlar, sesin geldiği yöne doğru koşarken tavuklar ise adeta uçuyor. Tavuklardan bazıları, o sırada kayıtta olan adama çarparken, bu anlar ise ilginç görüntüler oluşturuyor.