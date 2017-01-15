Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, İran’ın, Suriye konusunda Türkiye-Rusya yakınlaşmasından rahatsızlık duyduğunu söyledi. Son birkaç yıldır Türkiye-İran ilişkileri üzerine çalışan yetkili, bir grup gazetecinin sorularını cevaplandırdı. Fırat Kalkanı Operasyonu’nun Tahran yönetimini rahatsız ettiğini söyleyen yetkili, “Buradaki temel mesele de ‘Orası bizim at oynattığımız bir bölge’, ‘Türkiye’nin güçlü askerî bir varlıkla oraya girmesini, onların gündemlerini ilerletmesini engelleyici’ bir şey olarak görüyorlar. Orada varlık göstermemizden sadece Suriye’de değil Irak’taki Başika kampı da İran’ı çok rahatsız eden bir şey. Sır değil. Onun için o varlığın Türkiye sınırlarına çekilmesini istiyorlar hem Suriye’de hem Irak’ta” dedi.



“MOSKOVA DEVREDEN ÇIKSIN”

Uçak krizinin ardından Rusya ile Suriye konusunda hızlı aşama kaydettiğimize dikkat çeken yetkili, “Suriye konusunda Rusya ile Türkiye’nin anlaşması da İran’ı rahatsız etti. Kendini kenara itilmiş hisseden İran, Rusya’yı saf dışı bırakmak için Türkiye’ye ‘konuyu bölge ülkeleriyle halledelim’ teklifinde bulundu” dedi.



BÖLGEDEKİ ÇIKARI FARKLI

Suriye konusunda geçen ağustos ayından itibaren Ankara ve Tahran’da çok yoğun üst düzey ziyaretlerin yapıldığını hatırlatan yetkili, İran ile iletişim konusunda bir sıkıntılarının olmadığını ancak sahada atılacak adımlara ilişkin bir takım sıkıntıların bulunduğunu bildirdi. Yetkili ayrıca Türkiye’nin muhaliflerle İran’ı görüştürmek gibi bir politikasının olmadığını belirtti. Suriye meselesinin çok karmaşık olduğuna ve meseleyle ilgili birçok farklı aktörün bulunduğuna işaret eden yetkili, bölgede İran ve Rusya’nın her ne kadar Suriye’de yakın iş birliği içerisinde olsalar da bölgedeki imaj ve çıkarlarının farklı olduğunu söyledi. İran’ın, Irak ve Suriye’de terör örgütleri PKK ve PYD ile ilişkisinin ne seviyede olduğunun sorulması üzerine yetkili, resmi görüşmelerde kendilerine kesinlikle bu örgütleri terörist olarak gördüklerinin söylendiğini anlattı.



PKK/PYD İLE TEMASTALAR

Basında İran’ın PKK/PYD ile zaman zaman temas ettiği ve desteklediğine dair haberlerin yer aldığını belirten yetkili, bunların kendileri için önemli olduğunu, bu konuda hassasiyet duyduklarını ve İran tarafına bunu da yeri geldiğinde uygun bir şekilde söylediklerini kaydetti. Yetkili, İran’ın söylemlerinin kesinlikle bunu yapmadıkları yönünde olduğunu belirtirken, “(İran’ın PKK/PYD ile teması) Onlarla temas ettikleri de bir sır değil” ifadesini kullandı.