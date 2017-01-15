Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkanlık görevini 20 Ocak’ta Barack Obama’dan devraldıktan sonra ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımları bir süre devam ettireceğini belirten Trump, Moskova ile iyi ilişkiler geliştirilirse yaptırımların kaldırılabileceğini dile getirdi. Trump, “İyi geçinirseniz ve Rusya bize gerçekten yardımcı olursa neden iyi şeyler yapan birisine yaptırım uygulayasınız?” dedi. Tayvan’ı Çin’in bir parçası olarak kabul eden ABD’nin “Tek Çin” politikasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Trump, “Çin ile her şeyi müzakere edebiliriz. Çin’in ticari uygulamalarında bir değişiklik olmazsa Tek Çin politikasına bağlı kalmayabiliriz” dedi. ABD’nin 1979 yılında Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesinden bu yana başkan seçilmesinin ardından Trump’ın ilk defa Tayvan lideri ile telefon görüşmesi yapması, Çin’de endişeye sebep olmuştu.