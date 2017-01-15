Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad ile Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitrovica şehri arasında yapılması planlanan seferlerin tanıtımı amacıyla yola çıkan tren, Kosova'dan izin alınmadan ülkeye girmek istemesi üzerine geri çevrildi.Üzerinde 21 dilde "Kosova Sırbistan’dır" yazısının bulunduğu ve Sırbistan bayrağı renklerine büründürülen tren, Belgrad'dan yola çıkmasının ardından Kosova sınırına 10 kilometre uzaklıktaki Rashka şehrinde yetkililerce durduruldu. Tren bir süre burada bekledikten sonra hareket noktasına döndü.

"Trenin Kosova'ya girişi kabul edilemez"



Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Sırbistan’dan milliyetçi afişlerle gelen trenin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Kosova, hareket özgürlüğüne saygı duymakta ancak Kosova anayasasına aykırı içerikteki bir tren girişi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Trende Kosova’ya girişlerine izin verilmeyen Sırp yetkililerin bulunduğunu savunan Thaçi, ülkenin egemenliğini ihlal eden ve kanun dışı olan her durumun engellenmesi gerektiğini vurguladı.Thaçi, bu tarz olaylarla yasal olarak mücadele edeceklerini belirterek, "Sırbistan’ın izin almadan tren seferlerini başlatması tehlikeli bir provokasyondur" sözlerini kullandı.Başbakan İsa Mustafa da düzenlediği basın toplantısında, gelişmelerden "endişe" duyduğunu ifade ederek, yaşananları "Sırbistan'da yapılan onursuz bir oyunun parçası" olarak nitelendirdi.Sorunun giderilmesi için Kosova’nın tüm kurumlarıyla etkin bir şekilde çalıştıklarını belirten Mustafa, "Trenin geri dönmesi gerekli bir eylemdi. Bağımsız ve egemen Kosova'ya girişi izin verilemezdi. Trenin Kosova'ya girmesi halinde ülke yasaları doğrultusunda hareket edilirdi." dedi.

Mustafa, başta Kosova olmak üzere tüm bölge ülkelerinin öngörülemeyen çatışmaların olduğu karanlık yıllara götürmeyi hedefleyen provokasyonlara izin vermemesi gerektiğine işaret ederek, uluslararası kurumlara bu tarz durumların atlatılmasında verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.Öte yandan, Kosova polisince yapılan açıklamada, Sırp yetkililerin Kosova'nın raylara mayın döşediği iddiasının reddedildiği ifade edildi.

Sırbistan'dan cevap gecikmedi



Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic ise Priştine’nin kargaşa oluşturmak istediğini belirterek, Kosova'da yaşayan Arnavutların tren raylarına mayın döşemeyi amaçladığını iddia etti.Bölgede yaşayan Sırpların trenin yakınlarındaki özel harekat askerlerini görünce olaya müdahale etmek istediklerini aktaran Vucic, trenin olası çatışmaların durdurulması adına geri gönderildiğini belirtti.

Vucic, trenin Rashka’da durdurulması kararını vermesinden gurur duyduğunu aktararak, "Halkımızın özgürlüğü ve hayatını düşündüğüm, çatışmaların yerine barışı savunduğumuzu gösterdiğim için memnun hissediyorum." dedi.Sırbistan’ın barış istediğini vurgulayan Vucic, Kosova’daki Arnavutlardan ülkede silahlı saldırı düzenlememelerini isteyerek, Sırbistan'ın buna asla izin vermeyeceğini söyledi.