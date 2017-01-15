ABD’nin 45’inci Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin‘in gelecek haftalarda görüşme yapacağına dair iddialara Kremlin’den yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, “Henüz görüşmeye dair bir hazırlık yapılmadı” dedi.İngiltere’nin Sunday Times gazetesi, Trump ile Putin’in gelecek haftalarda İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te bir araya geleceğini iddia etmişti.
Kremlin’den Putin-Trump görüşmesine ilişkin açıklama
15.01.2017 - 17:40 | Son Güncelleme: 15.01.2017 - 17:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Donald Trump’ın gelecek haftalarda İzlanda’da bir araya geleceğine dair iddiaları yalanlayarak, “Henüz görüşmeye dair bir hazırlık yapılmadı” dedi.
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