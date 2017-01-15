Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin 45’inci Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin‘in gelecek haftalarda görüşme yapacağına dair iddialara Kremlin’den yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, “Henüz görüşmeye dair bir hazırlık yapılmadı” dedi.İngiltere’nin Sunday Times gazetesi, Trump ile Putin’in gelecek haftalarda İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te bir araya geleceğini iddia etmişti.