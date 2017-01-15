Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Meksika'daki sorunları çözmesi için change.org üzerinden başlatılan imza kampanyası kısa sürede binlerce imza topladı.Freppo Sovietico rumuzlu kullanıcının hazırladığı ‘Kötü hükümeti ortadan kaldırmak için Rusya'nın Meksika'ya müdahalesi' başlıklı imza metninde, "Meksika'daki siyasi durum, tarihinin en kötü seviyesinde bulunuyor" dendi. ABD ve Birleşmiş Milletler'in ülkedeki durumu düzeltmek için hiçbir şey yapmadığını belirten Sovietico, "ABD büyük bir memnuniyetle Meksika'dan kaynak alıyor ve her şeyi çalan ve satan yozlaşmış Meksikalı siyasetçileri durduracak kişiye ihtiyaç var" dedi. Metinde, "Bugün, Meksika bu talan ve bu sıçanlar yüzünden kan kaybediyor. Vladimir Putin, Latin Amerika size ihtiyaç duyuyor" ifadeleri kullanıldı.