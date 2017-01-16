Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Ebyen'de askeri bir kontrol noktasını hedef alan saldırı sonucu 4 asker hayatı kaybetti, 2 asker ise yaralandı. Yerel kaynaklar, saldırıyı El-Kaide unsurlarının RPG tipi roketler ve tüfeklerle düzenlediği bilgisini verdi. Kaynaklar, saldırıda bir askeri aracın da imha edildiğini kaydetti.
El Kaide, askeri kontrol noktasını vurdu
16.01.2017 - 02:06 | Son Güncelleme: 16.01.2017 - 02:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yemen'in Ebyen vilayetinde El-Kaide unsurlarının, askeri kontrol noktasını hedef alan saldırısında 4 askerin öldüğü, 2 askerin yaralandığı bildirildi.
Etiketler : el kaide,yemen,
438163 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/438163.aspx
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