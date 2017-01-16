Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye düşmanlığı konusunda sınır tanımayan Alman hükûmeti, bu son örneğini Düsseldorf’ta sergiledi. Bilindiği gibi bir süre önce Almanya’nın Nürnberg yakınlarındaki Fürth şehrinde, 1817 yılından bu yana eylül ayında yapılan Hasat Bayramı kortejinde yer alan Türk Birliği ekibindeki Berlin Mehter takımının taşıdığı 3 hilalli Osmanlı Sancağı Alman yetkililer tarafından yasaklanmıştı. Hatta yürüyüş sırasında mehter ekibinin elindeki Osmanlıyı tasvir eden o dönemin aletleri de Alman polisi tarafından toplanmış ve bu şekilde yürüyüş yapılmasına izin verilmemişti. İşte bu olay tazeliğini korurken, “terör hamisi” Almanya yine kendinden beklenen bir hareket yaptı. Almanya PKK’lı teröristlerin Düsseldorf’ta gerçekleştirdiği yürüyüşe polis koruması sağladı. Alman polisi, Düsseldorf’ta terör örgütü PKK’nın propagandasını yapmak üzere sokağa çıkan teröristlere kol kanat gererek Türkler’den gelebilecek protesto hareketine izin vermedi. Düsseldorf’ta PKK’lı teröristlerin yaptığı yürüyüşte yüze yakın Alman polisi, teröristleri himayesi altına aldı. Bu sırada yürüyüşe protesto gösterilerinde bulunmak isteyen bazı Türk vatandaşları tarafından darbedilircesine bölgeden uzaklaştırıldı. Alman polisinin bu yaptığı jeste karşılık PKK’lı teröristler de kendilerini koruyan güvenlik güçlerine karanfiller vererek teşekkür etti.