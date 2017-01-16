Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de geçen hafta dolar endeksi yüzde 1,02 değer kaybederken, pay piyasalarının genel olarak tarihi zirvelerine yakın seviyelerde yatay bir seyir izlediği görüldü. Cuma günü açıklanan perakende satışlar ve ÜFE verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 yükseldi.Analistler, bu hafta cuma günü Başkanlık koltuğuna oturacak Trump'ın söylemlerinin piyasaların ana gündem maddesi olacağını belirtirken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın çarşamba ve perşembe günü yapacağı konuşmalar ile yoğun veri takviminin de takip edileceğini ifade ediyor.



Avrupa tarafında, geçen hafta beklentilerin üzerinde artan Avro Bölgesi sanayi üretimi ve Almanya büyüme verilerinin ardından avro/dolar paritesi yüzde 1 yükseldi, pay piyasaları da pozitif bir seyir izledi. Geçen haftanın son işlem gününde Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,94, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,20 değer kazandı.Bu hafta İngiltere'de Başbakan Theresa May’in salı günü Brexit planına ilişkin açıklamalarının ve perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısının piyasaların odak noktasında olacağını ifade eden analistler, May'ın bu zamana kadarki en kapsamlı açıklamayı yapmasının beklendiğini ve özellikle “ortak pazara erişimin devamına” ilişkin söylemlerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olabileceğini dile getiriyor. Ortak pazara ilişkin endişelerle bugün 3 Ekim 2016 tarihinden bu yana ilk kez 1,20'nin altın gören sterlin/dolar paritesi analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1,20 seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.

Asya'da, yeni haftanın açılışında değerli metal fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devam etmesi dikkati çekerken, petrol fiyatları yatay bir seyir izliyor. Japonya'da açıklanan ÜFE verisi, yüzde 1,2 azalsa da beklentilerin üzerinde geldi, makine siparişleri ise beklentilerin oldukça altında kaldı. Verilerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,9 azalışla tamamlarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,7 düşüş kaydetti.Yurt içinde, geçen hafta Borsa İstanbul rallisi pay piyasaları yatırımcısının yüzünü güldürürken, dolar/TL ise 3,9422 ile tarihi zirvesini gördüğü haftayı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkılaştırıcı tedbirleri ile 3,7266 seviyesinden tamamladı. BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 5,73 değer kazanarak cuma günü 81.524 puandan kapandı.Analistler, haber ve veri trafiğinin yoğun olacağı bir haftaya girildiğine değinerek, küresel piyasalarda değerlenen doların etkisiyle bankalararası piyasada 3,7650 seviyesine yükselen dolar/TL'nin seyrinin de yatırımcılar tarafından izleneceğini kaydetti. Bugün ABD piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını hatırlatan analistler, buna bağlı olarak düşük hacimli yatay bir seyir izlenebileceğini ifade ediyor.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı tarım ÜFE ve işsizlik

11.00 Türkiye, 2016 yılı merkezi yönetim bütçe dengesi

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı dış ticaret dengesi