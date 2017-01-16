Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin merkezli dünyanın yedinci en büyük bankası Bank of China, 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası sermayeyle Türkiye'de faaliyet izni aldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bank of China Turkey AŞ'nin gerekli sermaye şartı olan 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası ödenmiş sermayeyi Türkiye'ye getirdiğini ve faaliyet izni için kısa sürede başvuru yapmasının beklendiğini açıkladı.

BDDK'dan yapılan açıklamada, küresel bazda dünyanın en büyük yedinci bankası olan Bank of China Limited (BoC) tarafından Türkiye'de faaliyet göstermek üzere banka kuruluşu için kendilerine başvuruda bulunulduğu anımsatıldı.

Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda BDDK'nın 2 Mayıs 2016 tarihli ve 6880 sayılı kararı uyarınca BoC tarafından Türkiye'de 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası sermayeli mevduat bankası kurulmasına izin verilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda, Bank of China Turkey AŞ gerekli sermaye şartı olan 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası ödenmiş sermayeyi Türkiye'ye getirmiş olup, faaliyet izni için kısa süre içerisinde başvuru yapması beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bank of China, Çin Halk Cumhuriyeti'nin beş büyük devlet bankasından biri. 1912'de kurulan banka, aynı zamanda ülkenin en eski bankası. Merkezi, Başkent Beijing'in Xicheng semtinde bulunuyor.