Demokrat Partililer Trump'ın yemin törenine katılmayacak

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin başkenti Washington'da 20 Ocak'ta yapılacak 45. ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin törenini boykot edecek Demokrat Partili kongre üyelerinin sayısı 24'e yükseldi.

TRUMP: "KENDİ SEÇİM BÖLGENE BAK"

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Partili John Lewis, Trump’ın başkanlığının yasadışı olduğunu söyleyerek yemin törenine katılmayacağını söyledi.

Buna Twitter’da karşılık veren Trump, “Lewis, seçim sonuçlarına tepki göstermek yerine, berbat ve parçalanmış durumdaki (yaygın suçlardan söz etmeye bile gerek yok) bölgesine yardım etmek ve çözüm üretmek için daha fazla zaman harcamalı” ifadelerini kullandı.

"MEYDAN OKUYORUM"

Törende bulunmamasının devlete ve demokrasiye saygısızlık olmayacağını savunan Arizona'dan Demokrat Partili üye Raul Grijalva ise bunun "bireysel bir eylem" ve "meydan okuma" olduğunu ifade etti.