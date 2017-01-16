Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Press Trust of India" ajansının Kalkınma Bakanı Manturam Pakhira'nın açıklamasına dayandırdığı haberde, Batı Bengal'de bulunan Ganga Sagar'da iki gün süren hasat festivalinden dönen 6 kadının, Ganj Nehri üzerindeki iskeleden Kolkata'ya giden bir tekneye binmeye çalışırken çıkan izdihamda hayatını kaybettiği bildirildi.

İzdihamda 10 kişinin yaralandığını kaydeden Pakhira, kurtarma ekiplerinin suya düşen başka kişiler olup olmadığını araştırdığını belirtti.

Ganj Nehri'nin denize döküldüğü Ganga Sagar'da, Makar Sankranti hasat festivali kapsamında nehre "kutsal dalış yapmak" için yaklaşık 1,5 milyon kişinin toplandığı tahmin ediliyor.

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinin başkenti Patna yakınlarında dün meydana gelen tekne kazasında da 24 kişi hayatını kaybetmişti.