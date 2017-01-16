Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Kürt yönetimi kaynaklarından alınan bilgiye göre, iki ay önce KRG Başkanı Mesud Barzani'nin bölgedeki siyasi partileri bir araya topladığı ve bu görüşmede çok hareketli bir sürecin yaşandığı öğrenildi.



Barzani'nin terör örgütü DAEŞ ile mücadele, Bağdat ile diplomatik ve mali ilişkilerde yaşanan problemleri dile getirdiği ve PKK'nın Şengal bölgesindeki durumun kabul edilemez olduğunu dile getirdiği belirtildi.



Siyasi parti liderlerinin de görüşlerinin dinlendiği toplantının sonunda Barzani'nin siyasi partilerden gelen öneriler üzerinde 3 öneride bulunduğu kaydedildi.



Barzani'nin önerilerinin şunlar olduğu öğrenildi:

“Siyasi partiler olarak kendi aranızda toplanın ve bölge başkanlığının nasıl şekilleneceğine karar verin bu doğrultuda kalmamı istemiyorsanız saygı duyarım. Ancak bu konuda artık kendiniz karar verin."



"Parlamento çalışmalarının canlandırılması gerekiyor. Bu konuda partiler olarak kendi aranızda parlamento çalışmalarının canlandırılabilmesi için neler yapılabileceğine karar verin ve en önemlisi Parlamento başkanını değiştirin."



"Geniş tabanlı bir yeni hükümet kurun."



Barzani Davos'a gitti

Yeni Şafak'ın ulaştığı Kürt yönetimi yetkilileri, istifa haberlerinin yalan olduğunu ve Barzani'nin Davos zirvesi için İsviçre'ye gittiğini belirtti.