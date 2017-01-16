Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın "en kötü anlaşmalardan biri olarak" nitelediği İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin anlaşmanın, "diplomasinin işe yaradığının delili" olduğunu ve uygulanmasına katkı yapmak isteyen herkesle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dış İlişkiler Konseyi toplandı. Bakanlar, ağırlıklı olarak Suriye ve Ortadoğu barış sürecini ele alacak.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, İran ile varılan anlaşmaya değindi. Bugün, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin anlaşmanın yürürlüğe girmesinin birinci yıl dönümü olduğunu ifade eden Mogherini, geçen süre zarfında ticaret ve ekonomik ilişkilerde kaydedilen artışın gerçekten önemli olduğunu söyledi.

Mogherini, "Dolayısıyla yeni yılın ilk konsey toplantısına diplomasinin işe yaradığı ve sonuç getirdiğine dair bir delille başlıyoruz. AB, birçoğumuzun güvenliği için aşırı derecede önemli olan bu anlaşmanın uygulanması için çalışmaya devam edecek." dedi.

AB yetkilisi, gün içinde yayımladığı yazılı açıklamasında, "AB'nin, anlaşmanın tam olarak uygulanmasına katkı sunmak isteyen herkesle el ele çalışamaya devam edeceğini" belirtti.

ABD ile görüş ayrılığı

Mogherini'nin bu açıklaması, AB'nin yeni ABD yönetimi ile konuya ilişkin görüş ayrılığı içinde olduğunu gösteriyor. 20 Ocak'ta ABD Başkanlığını devralacak olan Donald Trump, dün Times'ta yayımlanan röportajında, "İran anlaşması konusunda ne yapacağımı söylemek istemiyorum. Ama İran anlaşmasından memnun değilim. Bence, şu ana kadar yapılan en kötü anlaşmalardan biri." demişti.

İran, ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya, Almanya ve AB arasında 2015 yılının sonunda imzalanan ve 2016'da yürürlüğe giren anlaşma, nükleer faaliyetlerini sona erdirmesi karşılığında İran'a uygulanan ambargoların kaldırılmasını karara bağlıyor.