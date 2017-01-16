Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin güneydoğusunda Irak sınırındaki Deyrizor'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, terör örgütü DEAŞ, kuşatma altında tuttuğu kent merkezindeki rejim güçlerine karşı dün gece şiddetli saldırı başlattı.

Harabeş, Rusafa, Albunasir, Cirayya, Meysalun, Makabes ve Nişan bölgelerini ele geçiren DEAŞ, böylece rejimin hakim olduğu alanı ikiye bölmüş oldu.

Çatışmalar sürüyor

Havaalanı çevresinde ve merkezde çatışmalar sürüyor.

DEAŞ, Deyrizor'a 2014'ün ortasında girmişti. Geniş petrol sahalarına ev sahipliği yapan Deyrizor, Fırat nehri kıyısında verimli arazilere sahip.

Kent merkezi dışında tüm il DEAŞ kontrolünde

İlin kent merkezi hariç tümü terör örgütünün elinde.

Suriye’nin batısı ve merkezinin Irak ile karayolu bağlantısını sağlaması bu bölgeyi stratejik kılıyor.

Örgüt kuşatması altında yaklaşık 100 bin sivil yaşıyor.