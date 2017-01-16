Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı ve Kerkük milletvekili Erşet Salihi, terör örgütleri PKK ve DEAŞ'ın Kerkük üzerinde tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirterek, "Irak ordusunun gelip Havice'yi kurtarması gerekiyor." dedi.

Salihi, Erbil'de AA muhabirine yaptığı açıklamada Kerkük'ün halen terör saldırıları tehdidi altında olduğunu söyledi.

Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesinin mutlaka DEAŞ'tan temizlenmesi gerektiğini ifade eden Salihi, "Irak ordusunun gelip Havice'yi kurtarması gerekiyor. Çünkü PKK'nın içeriden, DEAŞ'ın ise dışarıdan Kerkük üzerindeki tehdidi devam ediyor. Maalesef ne yerel yönetim ne de Bağdat yönetimi bu sorunu görüyor." diye konuştu.

"Telafer halkından oluşturulmuş müşterek bir güç istiyoruz"

Gelecekte Telafer'in demografik yapısının bozulmasının önüne geçmek için yerel bir güce ihtiyaç olduğunu ve bunu Irak hükümetinden talep ettiklerini aktaran Salihi, "Telafer için mezhebine bakılmaksızın sadece Telafer halkından oluşturulmuş müşterek bir güç istiyoruz." dedi.

DEAŞ sonrası güvenlik sorunu

ITC Genel Başkanı ayrıca, DEAŞ sonrası üzerinde anlaşmazlık ve ihtilaf olan bölgelerde güvenliğin bir güç tarafından sağlanması için yeni bir sistem kurulması gerektiğine dikkat çekti.