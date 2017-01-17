Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu hafta sonu ABD Başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump, uluslararası basına yaptığı açıklamalarda, Suriye’den NATO’ya, AB’den Merkel’e kadar önemli açıklamalarda bulundu. Trump, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmaya çalıştığı ancak Obama yönetimi tarafından sürekli engellenen güvenli bölge politikasına destek verdi. “Bugünkü acıların yaşanmaması için orada mutlaka bir güvenli bölge oluşturulmalıydı” diyen Trump, NATO’ya yönelik eleştirilerine de devam etti: “NATO’nun problemleri var. NATO eskidi çünkü süresini doldurdu. Ülkeler ödemeleri gerektiği parayı ödemiyor. Ayrıca terörizme karşı bir şey yapmadığı için eskidi.”

AB’NİN DAĞILMA SÜRECİ DEVAM EDER

ABD’nin Irak’a girmesini “tarihin en kötü kararı” olarak niteleyen Trump, “Bu arı kovanına çomak sokmak gibiydi. Şimdi bölgede dünyanın en büyük kargaşası yaşanıyor” dedi. İngiltere’nin AB’den ayrılışı olan Brexit’i öven Trup, İngilizlerin “çok zekice bir iş yaptığını” belirtti. Trump ayrıca “Ancak bu iş İngiltere ile sınırlı kalmayacak. Ayrılacak olan başka ülkeler de var” iddiasında bulundu. Alman Başbakan Angela Merkel’e de mesajlar gönderen Trump “Kendisine saygı duyuyorum. Ancak 1 milyondan fazla mülteciyi ülkesine sokarak büyük bir hata yaptı” açıklamasında bulundu.