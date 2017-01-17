Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, havan topu birliklerinin savaşa hazırlık durumunun kontrol edilmesi amacıyla başlatılan tatbikatta temsili düşman hedeflerine atış yapıldığı bildirildi.

CARDOM tipli 120 milimetrelik tekerlekli havan toplarının da kullanıldığı tatbikatta, temsili zırhlı araçların ve atış noktalarının imha edildiği belirtildi.

Tatbikatta, doğal engellerin arkasına yerleştirilen ve görünmeyen hedeflere de atışlar gerçekleştirildiği, hedeflerin bulunması, doğru atış noktasının seçilmesi, yer değişimi gibi görevlerin icra edildiği kaydedildi.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında son günlerde çatışmalar artmış, Ermenistan ordusu 60, 82 ve 120 milimetrelik havan toplarıyla Azerbaycan mevzilerine ateş açmıştı. Azerbaycan, saldırılara aynı şekilde karşılık verildiğini duyurmuştu.