Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD ve Küba, terör, insan kaçakçılığı ve kara para aklama gibi uluslararası suç faaliyetlerinin önlenmesi için ülkeler arasında adli iş birliğine gidilmesi konusunda mutabakat zaptı imzaladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ile Küba İçişleri Bakanlığı arasında varılan mutabakatın, ülkeler arasında istihbarat paylaşımı, ortak kovuşturma yürütülmesi ve ihtiyaç halinde karşılıklı personel görevlendirilmesi gibi hususları içerdiği bildirildi.

Küba yönetimi, Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından, Obama yönetimi görevi devretmeden yumuşama sürecinden somut sonuçlar elde etmek amacıyla farklı alanlardaki müzakeresi süren anlaşmaları hızla devreye soktu. Zira Trump, kampanya sürecinde Obama'nın Küba ile yaptığı anlaşmaları yeniden değerlendireceğini ve Amerikan çıkarlarına uymayanları rafa kaldıracağını söylemişti.

Öte yandan Trump, Castro-karşıtı Küba asıllı bazı isimleri geçiş ekibine dahil etmişti. Her ne kadar bu isimler Küba açılımı konusunda henüz herhangi bir itiraz dile getirmiş olmasa da Cumhuriyetçi eski diplomatlar ve Küba kökenli Kongre üyeleri, ABD'nin Küba'nın siyasi muhalefeti bastırmakla sorumlu olan güvenlik kurumuyla istihbarat paylaşımı konusunda anlaşmasını eleştirdi.

Obama yönetimi ise insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve çocuk istismarı gibi uluslararası boyutu olan suçlarla mücadelenin her iki ülkenin de çıkarına olduğunu söyleyerek atılan adımı savundu.