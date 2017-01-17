Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus istihbaratının, seçilmiş ABD başkanı Trump'a zarar verecek bilgiler topladığı yönündeki iddiaların, Trump'ın seçimlerdeki galibiyetinin meşruiyeti hakkında şüphe uyandırmak olduğunu belirtti.
Putin, Trump iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu
17.01.2017 - 16:53 | Son Güncelleme: 17.01.2017 - 16:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus istihbaratının, seçilmiş ABD başkanı Trump'a zarar verecek bilgiler topladığı yönündeki iddialara ilişkin ilk kez açıklama yaptı.
Etiketler : putin,
438729 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/438729.aspx
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