Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Astana'daki Suriye görüşmelerine ABD'nin katılması konusunda Türkiye ve Rusya'dan açıklama geldi. Her iki ülke de ABD'nin görüşmelere katılmasına sıcak bakıyor. Ancak İran aynı görüşte değil.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarifi, Washington yönetiminin 23 Ocak'ta masada bulunmasına karşı olduklarını söyledi. Zarif, "Biz onları davet etmedik ve orada olmalarına da karşıyız" dedi.

RUSYA NE DEMİŞTİ?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün yaptığı yıllık basın toplantısında ABD'nin Astana'ya gelmesini umduklarını ilan etmişti. Lavrov, "Trump'ın ekibi ile Suriye'de yapacağımız işbirliğinin, Obama yönetimi ile yaptığımıza göre daha etkili olacağını umuyorum. Trump yönetiminden temsilcilerin Astana'da 23 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan Suriye barış görüşmelerine davet edilmesini doğru buluyoruz ve geleceklerini umuyoruz" demişti.

Lavrov ayrıca, Trump yönetimiyle ilk temasın Astana'da gerçekleşebileceğini de ifade etmişti.