Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’da kaydedilen görüntülerde, elektrikli otobüsün enerji hattındaki kısa devre nedeniyle tellerin alev aldığı görülüyor. Zaman zaman patlamaların da olduğu teller koparak aşağı sarkarken yolcular da büyük tehlike atlatıyor. Çevredekiler olan biteni şaşkınlıkla izlerken o anlar amatör kameraya böyle yansıyor.