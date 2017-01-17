Rusya’da kaydedilen görüntülerde, elektrikli otobüsün enerji hattındaki kısa devre nedeniyle tellerin alev aldığı görülüyor. Zaman zaman patlamaların da olduğu teller koparak aşağı sarkarken yolcular da büyük tehlike atlatıyor. Çevredekiler olan biteni şaşkınlıkla izlerken o anlar amatör kameraya böyle yansıyor.
Elektrik telleri yandı, yolcular ölümden döndü
17.01.2017 - 23:32 | Son Güncelleme: 17.01.2017 - 23:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elektrik telleri kısa devre yaptı, yolcular ölümden döndü.
Etiketler : elektrik telleri,rusya,
438789 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/438789.aspx
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